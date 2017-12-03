Eski eşe işkence, kaynı katil yaptı

Edinilen bilgiye göre, olay 20 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde otomobilin içinde Mustafa Biçer isimli bir kişi pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri ve polis olay yerine çağrıldı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Mustafa Biçer’in 1 yıl önce eşinden ayrıldığını ancak buna rağmen eşinin peşini bırakmayarak birçok kez de onu kaçırdığını belirledi. Polis buradan yola çıkarak, Biçer’in eski eşi Emine E. ve ailesiyle husumetli olacağı düşünüldü.

Genç kadını kaçırıp kafasını arabaya vurarak dövdü

Polis yaptığı araştırmada Emine E.’nın boşandıktan sonra Mustafa Biçer tarafından kaçırılıp tekrar kendisiyle olması için ikna etmeye çalıştığını, olmayınca da öldüresiye dövdüğünü belirledi. Polis, Biçer’in kadını en son kaçırdığında darp ettikten sonra otomobilinin ön kaputuna kafasını vurduğunu saptadı. Polis bu nedenle Emine E.’nin kardeşi Fuat E. ile Mustafa Biçer arasında husumet olduğunu, son zamanlarda da Biçer’in Fuat E.’yi tehdit etmeye başladığını belirledi.

"Beni de kaçırıp darp etti"

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra Fuat E.’yı gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde Mustafa Biçer’in o gece evine gelip kendisinin kafasına silah dayayıp "Kız kardeşin benim olacak onu kimseye yar etmem" dedikten sonra beni darp etti. Ben de eve kaçıp kendi canımı kurtarmak için pompalı tüfekle 7-8 el ateş ettim. Ondan sonra öldüğünü öğrendim. Ben kendi canımı kurtarmak için ateş açmıştım" dediği öğrenildi.

Tekirdağ’a kaçıp ölüm mesajı attı

Yaşadığı şiddetten dolayı Ceyhan’ı terk edip Tekirdağ’a kaçan Emine E.’nin ise Mustafa Biçer’in annesine, "Senin oğlun bana yaşattığı acı günlerin hesabını verecek, onu öldürteceğim" diye SMS attığı ortaya çıktı. Bu nedenle Tekirdağ’da bulunan Emine E. de gözaltına alındı. Emine E., kardeşinin eski eşini öldürdüğünden haberi olmadığını, kendisinin korkup Tekirdağ’a kaçtığını, eski kocasının şiddetinden bıktığı için eski kayınvalidesine böyle bir SMS attığını söylediği öğrenildi. Zanlı Emine E. ve Fuat E. ifadelerinin ardından adliyeye çelik yelek giydirilerek sevk edildi. Zanlılardan Fuat E. tutuklanırken, Emine E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.