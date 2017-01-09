Eski eşi cezaevinden mektup yazıp ölümle tehdit etti

Adana’da 48 yaşındaki Fatma Arslaner adlı kadın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine giren kocasından ölüm tehdidi aldığını ve korku içinde yaşadığını söyledi. Oğlu ile birlikte güç şartlar altında yaşadığını belirten Arslaner yetkililerden yardım bekliyor.

Fatma Arslaner, 17 yıl önce Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Ali Türkmen (43) ile evlendi. Arslaner’in iddiasına göre, kocası alkolik olduğu için her gece sarhoş olup eve gelerek kendisini dövmeye başladı. Fatma Arslaner, kocasının kendisini hamileyken darp ettiğini ve ilk bebeğini düşürdüğünü, ancak şikayetçi olmayıp birlikte yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Çiftin 2006 yılında Ahmet Murat ismini verdikleri bir çocukları oldu. Bir süre sonra da çift Adana’ya taşındı. Ali Türkmen’in şiddeti burada da devam edince artık dayanamayan genç kadın polis merkezine giderek kocasından şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine evden uzaklaştırma cezası alan Ali Türkmen, eve gelip eşini darp etti.

Türkmen, daha sonra da eşine şiddet uygulamayacağı konusunda söz verdi ancak alkol alıp gece eve geldiğinde yine darp edince genç kadın şikayetçi oldu.



Dayakçı kocasından 14 yıl sonra boşandı

Fatma Arslaner daha sonra da mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Bunu duyunca çılgına dönen koca eşini tehdit edip yine şiddet uyguladı. Ancak genç kadın eşiyle 14 yıl evli kaldıktan sonra boşandı.

Ali Türkmen, boşandığı eşini tekrar ikna ederek birlikte yaşamaya başladı.

Ancak sadece 15 gün şiddet uygulamadan duran Ali Türkmen yine sarhoş gelip eski eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine Arslaner polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ali Türkmen bu durumu duyunca genç kadının evine gelip hem onu ve çocuğunu darp edip hem de evdeki bütün eşyalara zarar verdi. Genç kadın polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yakalanan Ali Türkmen’e 7 yıl hapis cezası verildi. Türkmen 6 aydır cezaevinde yatıyor.



"Cezaevinden beni mektupla tehdit ediyor"

Fatma Arslaner, evlendiği günden beri şiddete maruz kaldığını, doğmamış çocuğunun da şiddetten öldüğünü, hayata gelen oğlunun da eski kocasından şiddet gördüğünü ifade ederek, "Şiddet uyguladığı için boşandım peşimi bırakmadı. Bana gelip yalvardı ’bir şans ver’ dedi ben de o şansı verdim ama yine dayanamadı bizi dövdü. Şikayetçi oldum evi basıp eşyalarımı kırdı ben de şikayetçi olunca cezaevine girdi. Ancak cezaevinden bile beni tehdit ediyor. Bana mektup gönderdi ’cezaevinden çıkınca seni öldüreceğim, bunları yanına bırakmayacağım’ diyor. Çok korkuyorum" dedi.



"Tek odada yaşıyoruz bize komşular bakıyor"

Anne ve babasının öldüğünü, iki üvey kardeşi olduğunu, onların da kendisine bakmadığını söyleyen Fatma Arslaner, "Oğlumla yapayalnız kaldım. Önceleri ev sahibime bakıyordum ondan para kazanıyordum geçiniyorduk. Ancak o da iyileşince şimdi çalışmıyorum oğlumla tek odalı bir evde kalıyorum. 150 lira kira ödüyorum. Bize komşular bakıyor. Onlara yemek yemeye gidiyorum. Oğlum 11 yaşında ona da öğretmenleri bakıyor. Ne olur bize yardım edin çok zor durumdayız" diye konuştu.