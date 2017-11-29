Eski kocasına kızgın yağ döküp bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Yıldız Apartmanı 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Emine S. (40) iki çocuğunun babası olan Ayhan Akdemir’den (42) bir süre önce boşandı. Ancak daha sonra çift yine birlikte yaşamaya başladı. Bu sabah da çift kalktıktan sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada kadın önce mutfaktaki kızgın yağı alıp Akdemir’in kafasından aşağı döktü. Daha sonra da sinirlerine hakim olamayan kadın bıçağı alıp eski kocasını defalarca bıçaklamaya başladı. Akdemir kadının elinden tuvalete kendini kilitleyerek kurtulurken, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Emine S. de bıçağı atıp kaçtı. Olay yerine gelen polis kocayı tuvaletten çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan eski koca Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Akdemir’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kadın ise polisin yaptığı operasyonla yakalanıp Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.