Eski KOSGEB İl Müdürü Şen aday adayı oldu

Şen, KOSGEB Ankara Sincan Müdürlüğü'ndeki KOBİ Uzmanı görevinden istifa ederek, AK Parti Yüreğir Belediye Başkanlığı aday adayı oldu.

Hüseyin Şen kimdir?

Hüseyin Şen, 1981 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Yüreğir'de tamamladıktan sonra liseyi yatılı olarak, sınavla yerleştiği Osmaniye Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandı. 2007 yılında üniversiteden mezun oldu. 2008 yılında kısa dönem asker olarak İstanbul Hasdal'da askerliğini yaptı. 2008 yılı sonunda KOSGEB'in açtığı uzman yardımcılığı sınavı ile KOSGEB'e Uzman Yardımcısı olarak girdi ve İstanbul'da göreve başladı. KOSGEB'te çalıştığı esnada İşletme Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında KOSGEB Desteklerinde E-imza ve Mobil İmza Kullanımı konusunda hazırladığı tez ile KOBİ Uzmanı olarak atandı. 2015 Ağustos'ta KOSGEB Adana Müdürlüğüne tedviren atandı. 2017 Ekim ayına kadar Adana Müdürlüğü görevini ifa etti. Adana Müdürlüğüne başladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde doktora eğitimine kabul edilmiş ve halihazırda tez aşamasında doktora eğitimine devam etmektedir. KOSGEB Ankara Sincan Müdürlüğü'nde KOBİ Uzmanı olarak görev yapmakta iken kamu görevinden istifa ederek, AK Parti Yüreğir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.