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11 Temmuz 2018 13:00

Eski Kozan Devlet Hastanesi okul olacak

Adana’nın Kozan ilçesindeki eski devlet hastanesi binası, okul olarak düzenlenmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Eski Kozan Devlet Hastanesi okul olacak

11 Temmuz 2018 13:00


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, söz konusu hastane binasında ilk aşamada gerekli keşif ve incelemelerin yapılmasının ardından tadilatı yapılarak eğitim kurumuna dönüştürüleceğini söyledi.


Adana’nın okul ve derslik eksikliğini gidermek için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.




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