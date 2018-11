Eski Milletvekili Ziyaettin Yağcı son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden 22. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Ziyaettin Yağcı, binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yağcı'nın cenazesi hastaneden alınarak merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Yağcı'nın naaşı cenaze töreni için merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yağcı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, “Cumhurbaşkanımız ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Ziyaettin Bey buradaki cemaatin de gösterdiği gibi Adana'nın her kesimi tarafından sevilen, insanımızın her kesimine dokunmuş, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmış müstesna bir insandı. Hayır için siyaset yapan, iyilik için ticaret yapan iyi bir iş adamı ve iyi bir siyasetçiydi. Cumhurbaşkanımız kendisinin yol arkadaşı olarak da kendisini iyi tanırdı. Bütün Adanalılara, bütün sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun” diye konuştu.

Yağcı'nın cenaze namazına, eşi Sabahat Yağcı, oğulları Mustafa, Enes, Aydın ve akrabalarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti genel başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'da katıldı.