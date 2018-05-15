Eski milli yüzücünün projesi ilk 24’te

Amerika’nın en ünlü yoğurt markasının kurucusu Hamdi Ulukaya’nın, ülkesinden yeni başarılar çıkarmak için 5 yıl önce oluşturduğu destek programına başvurular tamamlandı.

İstanbul ve New York’ta olmak üzere karşılıksız burs ile eğitimler verildiği girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmek istendiği ‘Hamdi Ulukaya Girişimi’ destek programında katılan binlerce kişi arasından seçilen 24 şanslı girişimcinin ismi açıklandı.

Sonucu göre Adanalı eski milli yüzücü Ece Turgut (24), yaşayan en büyük 100 iş dehası arasında gösterilen Hamdi Ulukaya’nın 5 milyon dolar ayırdığı destek programına ‘Kolay Taşım’ projesiyle katılmaya hak kazandı. 7 bin 500 kişinin başvurduğu ‘Hamdi Ulukaya Girişimi’ destek programına seçilen 24 kişi arasında yer alan ve 10 Haziran’da Amerika yolcusu olan Turgut, “Sadece düşünerek başarı ya da fırsatlar kapımıza gelmiyor. Bir şeyler üretmeli, ürettiğimizle kalmadan harekete geçmeliyiz. Sokağa çıkarak bunu insanlarla denemeli ve çaba sarf etmeliyiz. Tek başına hiçbir fikir güçlü değildir. Hamdi Ulukaya Girişimi’nin yanımda olması şimdiden hissettiğim büyük bir güç” diye konuştu.