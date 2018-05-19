Eski Ramazanlar Adana’da hayat buldu

Adana’da alışveriş merkezi kavramına yeni bir anlayış getiren Optimum’da;canlı heykeller, animasyon karakter ve kostümlü fasıl gösterileriyle başlayan etkinliklerde, eski Ramazanlar hayat buluyor.

Ziyatetçileri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkaran etkinlikler büyük ilgi görüyor. Saatlerce hareketsiz duran canlı heykelleri şaşkınlıkla izleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla öz çekim yaparak, bu ilgi çekici anları sosyal medya sayfalarında paylaşıyorlar. Kimilerinin, canlı olduklarını anlamak için dokunmaya çalıştığı heykeller, zaman zaman duruş pozisyonlarını değiştirerek, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyorlar. İftar öncesi ve sonrasındaki fasıl dinletisi ise adeta ruhlara hitap ediyor.

Optimum’un yeme - içme katındaki ulusal ve uluslararası markalı restoranlar ise Ramazan’a özel menüleri ile ziyaretçilere bol alternatifler sunuyor.

Aile, eş, dost ve akrabalarıyla paylaştıkları iftar sofraları için Optimum’u tercih eden ziyaretçiler, unutulmaz Ramazan anıları yaşarken çocuklar da AVM’nin tüm katlarını gezen maskot karakterlerle eğlenme imkanı buluyorlar.

Ramazan ayı boyunca, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Optimum’un Sabancı Merkez Cami, Merkez Park, tarihi Taşköprü ve Seyhan Nehri manzaralı terasında gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçiler, eski ramazanların ruhunu yaşayacak.

İftar öncesi ve sonrası için ayrı ayrı hazırlanan etkinliklerde, canlı heykeller, Hacivat-Karagöz, semazen gösterisi, kostümlü fasıl, illüzyon şov, karikatür çizimi, gölge oyunu,corta oyunu, meddah, ney dinletisi ve kantocular ile ziyaretçiler neşeli bir ramazan geçirecekler.