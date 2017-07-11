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11 Temmuz 2017 12:49

Esrar kokmasın diye çuvallara temizlik maddesi sürmüşler

Adana’da bir tırın dorsesinde saman balyaları arasında, kokmasın diye dışına temizlik maddesi sürülmüş çuval içinde 917 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Esrar kokmasın diye çuvallara temizlik maddesi sürmüşler

11 Temmuz 2017 12:49


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi, Şıh Cemil Caddesi’nde, Kadri Deniz’in (63) kullandığı 21 AH 226 plakalı tırı durdurdu. Tır dorsesinde narkotik köpeği ‘Pars’ ile arama yapan ekipler, saman balyaları arasındaki çuvallarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 917 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin esrarın kokmasını önlemek için çuvallara temizlik maddesi sürdükleri anlaşıldı.


Olayla ilgili tır sürücüsü Kadri Deniz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ele geçirilen kubar esrara, imha edilmek üzere el konuldu.




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