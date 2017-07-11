Esrar kokmasın diye çuvallara temizlik maddesi sürmüşler

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi, Şıh Cemil Caddesi’nde, Kadri Deniz’in (63) kullandığı 21 AH 226 plakalı tırı durdurdu. Tır dorsesinde narkotik köpeği ‘Pars’ ile arama yapan ekipler, saman balyaları arasındaki çuvallarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 917 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu tacirlerinin esrarın kokmasını önlemek için çuvallara temizlik maddesi sürdükleri anlaşıldı.

Olayla ilgili tır sürücüsü Kadri Deniz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen kubar esrara, imha edilmek üzere el konuldu.