Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:09

Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar

Adana’da uyuşturucu satan 5 kişilik aile, polis baskını sırasında esrarı sobaya atıp yakınca evde sızıp kaldı.

Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar

23 Kasım 2017 09:09


Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında evin kapısı ’koçbaşı’ ile kırıldı. Bu sırada, zanlılar 1 kilo 400 gram esrarı, sobaya atıp yakmaya başladı. Evde bulunan 5 kişi sobadan çıkan esrar dumanından dolayı sızıp kaldı. İçeri giren polis; U.Y., İ.E., E.B., M.Ö. ve K.Y.’yi uyurken buldu. Polis yaptığı aramada, soba içinde esrarların yakıldığını belirledi. Gözaltına alınan zanlılar hava soğuk olduğu için sobayı yaktıklarını söyledi. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç