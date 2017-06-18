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18 Haziran 2017 12:20

Estelite Güzellik Merkezi’ne “yılın en girişimci firması” ödülü

Adana Estelite Güzellik Merkezi, Fashion VIP dergisi tarafından “yılın en girişimci firması” ödülüne layık görüldü.

Estelite Güzellik Merkezi’ne “yılın en girişimci firması” ödülü

18 Haziran 2017 12:20


Bölgenin ünlü magazin dergisi Fashion VIP’in 8. yılını kutladığı gecede, yılın şıkları ile özel ödüller de sahiplerini buldu.


Adana Hilton Oteli’nde yapılan gecede, Adana ve Mersin jürileri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine verildi. Dr. Can Mustafa Eren, Dr. Dilek Şire Eren ve Dr. Gizem Toktaş Geylani’nin kurucusu olduğu Estelite Güzellik Merkezi, gecede, “yılın en girişimci firması” ödülünün sahibi oldu.


Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gecede, Dr. Can Mustafa Eren ve Dr. Dilek Şire Eren çiftinin küçük kızları Karya Eren de “yılın en şık giyinen çocuğu” ödülünü alarak, Estelite Güzellik Merkezi doktorlarının gururu oldu.




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