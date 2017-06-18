Estelite Güzellik Merkezi’ne “yılın en girişimci firması” ödülü

Bölgenin ünlü magazin dergisi Fashion VIP’in 8. yılını kutladığı gecede, yılın şıkları ile özel ödüller de sahiplerini buldu.

Adana Hilton Oteli’nde yapılan gecede, Adana ve Mersin jürileri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine verildi. Dr. Can Mustafa Eren, Dr. Dilek Şire Eren ve Dr. Gizem Toktaş Geylani’nin kurucusu olduğu Estelite Güzellik Merkezi, gecede, “yılın en girişimci firması” ödülünün sahibi oldu.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gecede, Dr. Can Mustafa Eren ve Dr. Dilek Şire Eren çiftinin küçük kızları Karya Eren de “yılın en şık giyinen çocuğu” ödülünü alarak, Estelite Güzellik Merkezi doktorlarının gururu oldu.