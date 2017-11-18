Ev kiralama bahanesiyle dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 14 kişi ev kiralamak istediklerini ancak dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma yapan polis, İlhan K. (40) ile Gökhan Ü.’nün (28) internetten kiralık ev ilanı vererek kendilerine ulaşan kişilerden kaparo alıp dolandırdığını tespit edildi.

Polis, şahısları Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, 16 Ağustos’tan bu yana 14 kişiden 50 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü. İfadesi alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.