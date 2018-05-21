Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 03:40

Ev sahibi sahura kalktığı sırada evine giren hırsız tarafından bıçaklandı

Adana’da bir kişi sahura kalktığı sırada evine giren hırsız tarafından darp edilip bıçaklandı.

Ev sahibi sahura kalktığı sırada evine giren hırsız tarafından bıçaklandı

21 Mayıs 2018 03:40

Hırsız ise evin damından atlayarak kaçtı.



Olay, saat 02.45 sıralarında Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Cüneyt Şimşek ailesiyle birlikte sahura kalktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız ile evin salonunda karşılaştılar. Şimşek, hırsız ile kavga etmeye başladı. Hırsız, Şimşeği darp etti ardından karnından bıçaklayarak evin damına çıktı. Daha sonra damdan atlayarak olay yerinden hızla ayrıldı.



Komşularının ihbarı üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şimşeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şimşek’in tedavisi devam ediyor. Polis ise olay hakkında soruşturma başlatarak hırsızı arama çalışmaları başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç