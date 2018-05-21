Hırsız ise evin damından atlayarak kaçtı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Cüneyt Şimşek ailesiyle birlikte sahura kalktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız ile evin salonunda karşılaştılar. Şimşek, hırsız ile kavga etmeye başladı. Hırsız, Şimşeği darp etti ardından karnından bıçaklayarak evin damına çıktı. Daha sonra damdan atlayarak olay yerinden hızla ayrıldı.

Komşularının ihbarı üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şimşeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şimşek’in tedavisi devam ediyor. Polis ise olay hakkında soruşturma başlatarak hırsızı arama çalışmaları başlattı.