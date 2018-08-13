Adana bölgesinde yaşayan bakıma muhtaç hastalara, evde sağlık hizmeti verilmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Adana Valiliği koordinasyonunda Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Evde Sağlık Elinizde Sağlık’ Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Evde Sağlık hizmeti vermek için eğitim alan 42 kursiyere, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezinde sertifika töreni düzenlendi. Ağır hastaların ve bakıma muhtaç yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı projede yer alan 42 kursiyerlere sertifikalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer’in taktim etti.

Sertifika dağıtımında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, başlattığımız ‘Evde Sağlık Elinize Sağlık’ projesinin meyve vermeye başladığını belirterek, "Evde Sağlık Elinize Sağlık projemiz hasat mevsimini yaşayan projelerimizin başında gelmektedir. Önümüzdeki süreçte diğer projelerimizin de meyvelerini toplayacak, Güney Adana bölgesinde yaşanan değişime, dönüşüme ve gelişime hep birlikte şahit olacağız. Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında hazırladığımız ‘Evde Sağlık Elinize Sağlık’ projesiyle yaşlılarımızla birlikte hasta ve bakıma muhtaç kardeşlerimizin daha profesyonel bir bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacak önemli adımlar attık ve bundan sonrada atmaya devam edeceğiz. Projeyle başta Güney Adana bölgemiz olmak üzere ilimizde yaşayan yaşlı, hasta kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetini karşılayacak nitelikte hasta ve yaşlı öz bakımına destek elemanı yetiştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kurslarını başarıyla tamamlayan 42 kursiyere de seslenen Vali Demirtaş, "Sizler son derece kutsal ve hassas bir görevi ifa edeceksiniz. Yaşlı, hasta ve engelli bakımı gibi güç ve mühim bir görevi icra ederken, şefkat, vicdan, merhamet ve tevazu sahibi olunuz. Onların ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, yaşam kalitesini artırmanın yollarını her vesileyle arayınız. En önemlisi onlara sevginizi sonuna kadar gösteriniz. Sevginin, en onulmaz dertlerin tedavisinde kullanılan en tesirli ilaç olduğunu asla unutmayınız. Bizler de yaşlılarımızın, hastalarımızın, evde bakıma muhtaç kardeşlerimizin sorunları ile yakinen ilgilenmeye devam edeceğiz. Yaşlı ve bakıma muhtaç kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Devletimizin şefkat elini, her daim onların üzerinde hissettirecek projeleri ve çalışmaları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Sertifika dağıtımı sonrası kursiyerler Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.