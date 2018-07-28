Evden çaldılar otobüste uyurken yakalandılar

Alkolün etkisiyle hırsızlık yaptıklarını söyleyen şahıslardan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz Perşembe günü, Yüreğir ilçesi Koza Mahalesi 1650 Sokak’teki bir eve hırsız girdi. Ev sahibi evden kaçan hırsızları fark edince polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bir süre sonra park halindeki kapısı açık otobüste uyuyan iki kişiyi fark etti. Evden çaldıkları cep telefonu, sarj aleti, altın bilezik, künye ve küpe ile yakalanan Yasin D. (19) ve Yakup G. suçlarını itiraf etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği mahalledeki güvenlik kameraları görüntülerinde de hırsızlık olayını Yasin D. ile Yakup G’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

"Alkolün etkisiyle penceresi açık olan evi soymaya karar verdik"

Yasin D, emniyetteki sorgusunda, gece alkol aldıklarını belirterek, "Alkolün etkisiyle penceresi yarı açık olan bir evden hırsızlık yapmaya karar verdik. Evden eşyaları aldıktan sonra olay yerinden ayrıldık. Alkolün etkisiyle uykumuz da gelince sokak, içerisinde kapısı açık olan bir otobüsün içine girdik. Burada uyuyakaldık. Daha sonra polisler gelip bizi uyandırdı. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

Yasin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yakup G. serbest bırakıldı.