Evden kaçtılar parasız kalınca kapkaç yaptılar

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerinde yaşayan Osman A. (17) ile Serhat Y. (20) evden kaçıp parasız kalınca, kapkaç yapmaya karar verdi. 25-26 Haziran 2018 tarihlerinde 3 farklı gasp olayına karışan gençlerin yakalanması için, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışma başlattı.

İlk olarak kapkaç olaylarının yaşandığı bölgedeki MOBESE kamerası görüntüleri inceleyen polis, yeterli delil bulamayınca bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası ve olay mahallinden geçen toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Toplamda 200 ayrı güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kapkaç olaylarını Osman A. ve Serhat Y.’nin yaptığı belirlendi.

Yapılan takip sonucu kimlikleri tespit edilen 2 genç, evlerine eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden Osman A. ile Serhat Y. tutuklandı.

Polis, Osman A.’yı yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim ederken, 2 gence kapkaç olaylarında yardım eden diğer zanlının da kimliğini tespit ederek, yakalanması için çalışma başlatıldı. Her 2 zanlı da emniyetteki sorgulamalarında, “Evden kaçtık, parasız kalınca da kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız” dedikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden Serhat Y., Hürmüz Dinçer’in çantasını çalmasıyla verdiği ifadesinde, “Motosikletle gezerken, yolda bir kadının yürüdüğünü ve çantasını da kolaylıkla alabileceğimizi fark ettik. Daha sonra da kapkaç yapmaya karar verdik. Yanına yaklaşınca Osman motosikletten indi, biz de sokağın başına gidip beklemeye başladık. Osman, kadının çantasını alıp kaçmaya başladı. Sonra da motosiklete binip olay yerinden uzaklaştık. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla birlikte çöpe attık” dedi.

25 Haziran 2018 tarihinde Atakent Mahallesi’nde meydana gelen gasp olayında, parktaki bir bankta oturan ve telefonla konuşan İbrahim Dinç’e (35) yaklaşan bir kişi, Dinç’in elindeki telefonu alıp, üzerinde 2 kişinin olduğu çalışır vaziyetteki motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

26 Haziran 2018 tarihinde PTT Evleri Mahallesi’nde meydana gelen diğer olayda sokakta yürüyen Hürmüz Dinçer’in (40) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, içinde 500 lira ve kredi kartları bulunan çantasını alarak, çalışır vaziyetteki daha önceki olaya karışan motosikletle olay yerinden kaçtı.

Diğer bir gasp olayı 26 Haziran 2018 tarihinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde yolda telefonla konuşarak yürüyen Hakkı Ziyan’ın (55) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alıp kaçarak, kendisini çalışır vaziyette bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

Ayrıca her 3 zanlının da daha önce emniyette herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.