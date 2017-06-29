Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi’nde Hacı Ş.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı ve 15 yaşındaki oğlu B.Ş.’ye sokakta torbacılık yaptırdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bir süre aileyi takip edip eş zamanlı sokağa ve eve operasyon yaptı. Polis önce sokakta uyuşturucu satan B.Ş.’yi yakaladı. Çocuğun üzerinde yapılan aramada elindeki poşet içinde satışa hazır 130 rulo esrar ele geçirildi. Polis, aynı zamanda eve girerek baba Hacı Ş. ile diğer oğlu Şahan Ş.’yi etkisiz hale getirdi. Evde arama başlatan polis, eve hassas burunlu narkotik köpeği de getirdi. Köpeğin çamaşır makinesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede çamaşır makinesinin deterjan bölümünde 695 gram esrar bulundu. Evin damındaki güvercin kafesinde ise 585 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, evde yaptığı aramada esrar ve hapların yanı sıra bir tabanca, bir pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan detaylı aramada evde bir de polis kelepçesi bulunması polisi bile şaşkına çevirdi. Zanlının kelepçeyi zevk amaçlı satın aldığını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.