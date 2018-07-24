Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 19:05

Evin balkonundan uçan halı elektrik tellerinin üzerine düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan rüzgarın etkisi ile uçan halı, yüksek gerilim hattı üzerine düştü.

Evin balkonundan uçan halı elektrik tellerinin üzerine düştü

24 Temmuz 2018 19:05

Görevliler, hattaki elektriği keserek halıyı alıp sahibine teslim etti.


Kozan ilçesinde rüzgarda bir apartman dairesinin balkonundan uçan halı, elektrik tellerinin üzerine düştü. Halıyı elektrik tellerinin üzerinde gören ev sahibi ve mahalle sakinleri hemen TEDAŞ görevlilerine haber verdiler. Olay yerine gelen TEDAŞ yetkilileri, bölgedeki elektriği kestikten sonra merdivenli kova ile halıyı elektrik tellerinin üzerinden alarak sahibine teslim ettiler. İsmi öğrenilemeyen kadın, evde olmadıkları sırada halının balkondan uçarak elektrik tellerinin üzerine düştüğünü ifade etti.


Olayı gören bazı vatandaşlar ise, halının kuru olması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç