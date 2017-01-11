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11 Ocak 2017 15:06

Evine ve kendine zarar veren oğluna beddua etti

Evine ve kendine zarar veren oğluna beddua etti

11 Ocak 2017 15:06

Adana’da evine ve kendine zarar veren şahıs kapının kırılıp içeri girilmesiyle etkisiz hale getirilirken, şahsın babası evin halini görünce oğluna beddua etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62011 sokaktaki apartmanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre Ömer P. isimli şahıs, balkona çıkıp evdeki malzemeleri aşağı atmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis şahsı ikna etmek istedi ancak Ömer P. evdeki malzemeleri aşağı atmaya devam etti. Bu sırada aparmanın otoparkında bulunan otomobiller de zarar gördü. Ömer P. polise kapıyı açmayınca, Can-Kur ekipleri çağrıldı. Bu sırada olay yerine sağlık ekipleri de geldi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kapıyı kırıp açınca, polis içeri girdi. Bu sırada Ömer P.’nin babası Doğan P. de olay yerine gelerek eve girdi. Evin içinde kapı, sandalye, televizyon neredeyse tüm eşyaların kırıldığını gören baba "Allah belanı versin" diyerek oğluna beddua etti. Baba Doğan P. oğlunun eşinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu, alkole de başladığını, bu nedenle sürekli eve zarar verdiğini ancak bu zamana kadar bu denli çok zarar vermediğini söyledi. Polis ise Ömer P.’yi etkisiz hale getirdi. Polis, Ömer P. kendine de zarar verdiği için sağlık ekiplerini eve çağırdı. Eve giren sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Bu arada, otomobili zarar gören vatandaşlar da olaya tepki gösterdi.



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