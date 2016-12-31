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31 Aralık 2016 19:10

Evini yakmaya çalışan sarhoş “Evini niye yakıyorsun” diyen çocuğu bıçakladı

Evini yakmaya çalışan sarhoş “Evini niye yakıyorsun” diyen çocuğu bıçakladı

31 Aralık 2016 19:10

Adana’da sarhoş olarak eve gelen bir kişi evine yakmaya çalıştığı sırada evini niye yakıyorsun diyen kişiyi bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Meydan Mahallesi’nde gerçekleşti. Özgür Güzel ve Aslı Güzel çifti 3 ay önce evlenip Meydan Mahallesi’nde ki 2 katlı müstakil eve yerleşti. İddiaya göre, Özgür Güzel, akşam saatlerinde sarhoş olarak evine gelip bahçede bulunan mutfak tüpünü ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada evde bulunan karısı Aslı Güzel’de eşinin tüpü ateşe vermeye çalıştığını görünce evden kaçıp durumu polis ekiplerine haber verdi.
Tüpü yakmaya çalışan Özgür Güzel’i gören Metehan Sağlar’da (15), Güzel’e, “Abi evi niye yakmaya çalışıyorsun” diye sorunca Özgür Güzel, sinirlenerek Sağlar’ı bıçakladı. Metehan Sağlar’ın bıçaklandığını gören mahalle sakinleri sarhoş olan Özgür Güzel’i darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Güzel’i mahalleliden kurtarıp Metehan Sağlar ve Özgür Güzel içinde ambulans çağırdı.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı çocuğu hemen hastaneye kaldırırken darp edilen Özgür Güzel, sinir krizi geçirdi. Eşinin kriz geçirdiğini gören Aslı Güzel de, “Siz ne yaptınız. Nasıl dövmüşler böyle” diyerek eşinin başında ağladı.
Olayın nasıl olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Süleyman Yağmurcu, “Adam sarhoş olarak eve gelip evi yakmaya kalkmış. Niye böyle yapıyorsun diyen çocuğa bıçak saplamış. Olacak şey mi bu ya. Böylelerinin bu mahallede olmaması lazım” diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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