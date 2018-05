Evinin balkonuna yuva yapan atmaca her sene yavrulamaya geliyor

Nisan ile Haziran ayları arasında balkonu atmacalara teslim ettiklerini söyleyen Oflaz, “Biz artık ne zaman gelecekler diye ailecek her yıl bekliyoruz. Balkonumuzda belgesel seyreder gibi, vahşi doğanın tüm unsurlarını izliyoruz” dedi.

Adana’da özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapan Ahmet Oflaz’ın Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan evinin balkonuna 3 yıl önce bir atmaca yuva yaptı. Saksıda ceviz yetiştirirken, eşinin fidanı sulamaya çıktığında saksıda yumurta olduğunu fark etmesi üzerine saksıyı takip etmeye başlayan Oflaz ailesi, atmacanın gelip gittiğini fark etti. Günden güne artan yumurtalardan yavru atmacalar çıktıktan sonra atmacalar, ailenin neşe kaynağı oldu.

Her yıl Nisan ayında aynı atmacanın gelip yuva yaptığı balkonu Haziran ayına kadar atmacaya tahsis ettiklerini söyleyen Ahmet Oflaz, “Başta kumru yumurtası sanmıştık ama artık hem eşim hem oğlum her yıl ne zaman gelecek diye atmacayı bekliyoruz. Her sene Haziran’a kadar bu balkonu kullanmıyoruz. Yavrular ne zaman uçup giderlerse, temizliyoruz ve bir sonraki sene tekrar gelişlerini bekliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 4 haftalık kuluçka süresinden sonra 4 yavru atmacanın yumurtadan çıktığını ifade eden Oflaz, “3 senedir bu süreç her Nisan ayında tekrar ediyor. Solucan ve tırtıllarla yavrularını tek tek besliyor. Yağmur yağdığında, kanatlarını geriyor ve yavrularını yağmurdan koruyor. Biz bundan çok etkilendik. Balkonumuzda tıpkı bir belgesel seyreder gibi, doğanın vahşi unsurlarını burada izledik” şeklinde konuştu.

Eşinin de hayvansever olduğunu ve hiçbir şekilde rahatsızlık duymadığını vurgulayan Oflaz, “Sadece yavrular ilk doğduğu sıralar yavruları içeri alıp seviyoruz, daha sonra geri yerine bırakıyoruz. Bu hayvanlar çok vahşi oldukları için anne atmaca izin vermiyor. Yavrular büyüdüğü zaman alıştığından dolayı bize fazla sorun çıkarmıyor. Ancak eve bir misafir geldiği zaman huzursuz oluyor” dedi.

Yavruların yumurtadan çıktıktan 2 ay sonra uçmaya başladığını söyleyen Oflaz, atmacaların ilk uçuşlarının kısa mesafede olduğunu, karşı binanın çatısına kadar gidip geldiklerini söyledi. Ahmet Oflaz, komşularından da bir rahatsızlık yaşayan olmadığını kaydederek, atmacaların kimseye rahatsızlık vermediğini belirtti.

Ahmet Oflaz’ın oğlu Furkan ise ilk gördüğünde yumurtaların ne olduğunu anlamadığını, internetten araştırıp, fotoğrafları inceledikten sonra atmaca olduğunu öğrendiğini belirterek, “Neyle beslenir, ne zaman giderler, bunları araştırdım. Geçen sene sucuk ve peynir veriyordum beslemek için fakat onlar yemiyordu” diye konuştu.

Atmacaları ailecek çok sevdiklerini kaydeden Furkan Oflaz, "İnsanların hayvanlara zarar vermesine gerek yok” dedi.