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04 Mayıs 2018 20:36

Eyüp Arın: “Oyuncularımıza teşekkür ediyorum”

Spor Toto 1.

Eyüp Arın: “Oyuncularımıza teşekkür ediyorum”

04 Mayıs 2018 20:36

Lig’in son haftasında, sahasında Eskişehirspor’a 3-0 yenilen Adanaspor’da Teknik Direktör Eyüp Arın, “Kötü sezon geçirseler de küme kalma mutluluğunu yaşatan oyuncularımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arın, ”Kazanırken kaybın olacağını veya kaybederken kazanımlarımızın olacağı iki maç oynamıştık. Bu iki maçta da çok aşırı derecedeki rehavet iki maçta farklı mağlubiyetler getirdi. Bu sezon şampiyon olan takımları kutluyorum, küme düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Play-off oynayacak takımlara da başarılar diliyorum. İnşallah küme düşen takımlar ayakta kalır. Ne kadar kötü sezon geçirseler de son haftalarda bize kümede kalma mutluluğu yaşatan oyuncularımıza, camiamıza hepsinden önemli başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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