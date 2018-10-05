Fabrika yangınında 10 işçi dumandan etkilendi

Adana'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangına müdahale eden 10 işçi dumandan etkilendi. Fabrika etrafında arazisi olan çiftçiler ise soya ürünlerini hasat etmeye başladı.

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi, Adana-Karataş yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 10 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen ambulansta işçilere ilk müdahale ve oksijen takviyesi yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, duvarları yıkarak büyüyen yangına müdahale ediyor. ASKİ ekiplerinin su tanklarıyla su takviyesi yaptığı yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrika etrafındaki arazilerde ürünü ekili olan çiftçiler ise yangının sıçraması ihtimali üzerine ürünlerini hasat etmeye başladı.

Yaralanan işçilere olay yerinde müdahale edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.