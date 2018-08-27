"Facia Üçlü" oyuncularına sevgi seli

TME Films ve Efektif Sanat’ın ortak yapımcılığı ile beyazperdeye aktarılan ve 24 Agustos’ta vizyona giren “Facia Üçlü”nün Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezindeki Avşar Sinemasında gerçekleşen özel gösterimine yönetmen Ramazan Özer, senarist ve yardımcı yönetmen Gurbet Gurur Cantürk, başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül ile filmde rol alan yardımcı oyuncular katıldı.

Yönetmen Ramazan Özer ve yardımcı yönetmen Gurbet Gurur Cantürk, özel gösterim öncesinde basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, “Facia Üçlü” komedi filmine gösterilen ilginin, kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“Mottomuz YouTuber değil. Gerçek anlamda bir komedi filmiyiz” diyen Yönetmen Ramazan Özer, şöyle konuştu:

“Son 2-3 yıldır piyasadaki bazı YouTuber filmleri, sosyal medya gücünü kullanarak izleyici kitlesine ulaşma amacı taşıyor. Ancak biz bu amaçtan uzakta, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi ünlü sanatçıların yer aldığı komedi filmleri gibi 7’den 70’e her yaştan insanı güldürebilecek, ayakları yere basan doğal bir film yapmaya çalıştık. İçinde tatlı Anadolu hikayeleri olan ‘Facia Üçlü’ filminin mümkün olduğunca kurmaca olmamasına özen gösterdik. Filme olan ilgi bizi heyecanlandırdı. Bu ilgiden dolayı filmin devamının geleceğini söyleyebiliriz.”

Filmin başrol oyuncularından Sefa Kındır ise filmin senaryo aşamasından çekimlerin tamamlanmasına kadar çok eğlendiklerini belirtti.

“İkinci seri için çalışmalara başladık”

İnsanların kendilerine gösterdikleri sevginin, heyecanlarının artmasında büyük önemli rol oynadığını belirten Sefa Kındır, “Bizi sevenler ve destekleyenler sayesinde bu noktalara geldik. Önce internet için videolar çekiyorduk. Bu videoların beğenilmesi bizim bu aşamaya gelmemizi sağladı. Şu an bulunduğumuz noktadan mutluyuz. Filmimizin çekimi, bu yörede büyüdüğümüz için Adana, Osmaniye ve Hatay’da gerçekleşti. Filmin ikinci serisi için çalışmalarımız da başladı” ifadelerini kullandı.

Film ekibi, daha sonra özel gösterimin yapılacağı salonun önünde kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından alkışlarla karşılandı. “Facia Üçlü” hayranları, oyuncularla birlikte fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar. Ekip, sinemaseverlerin sorularını yanıtladıktan sonra hep birlikte filmi izledi.

Filmden

Talihsiz tesadüfler sonucu hayatları kesişen üçlü; Emre’ye dedesinden kalan tarlaları almak için köyün yolunu tutar. Esas plan tarlaların üzerine konmakken Emre’nin muhtarın kızına aşık olması ile işler değişir. Kızı elde etmek için denemedikleri yol kalmayan üçlü işi araba yarışına kadar götürür. Köyde düzenlenen araba yarışının kazananı üçlünün planını tekrar alt üst edecektir.

TME Films ve Efektif Sanat’ın ortak yapımcılığı ile beyazperdeye aktarılan sımsıcak bir Adana komedisi olan “Facia Üçlü” filminde; Deniz Oral, Hülya Şen, Yakup Yavru gibi usta oyuncular yer alıyor. Ömer Faruk Bostan, Ahmet Parlak ve Heijan gibi sanatçılar ise müzikleri ile filme renk katıyor. Nez Demir, Selçuk Büyük, Gizem Tan, Fırat Kaymak gibi sosyal medyanın fenomen isimleri de filmin kahkaha dozunu artırıyor.