Faik Demir: "Daha istekli ve arzulu oynadık ama kaybettik"

Sonuç olarak kaybettik” dedi.

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 3-2 mağlup olan Gaziantepspor’da Yardımcı Antrenörü Faik Demir, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önceki konuşmamızda söylemiştim biz çok genç, deneyimsiz yarına iyi olacak kurulu bir ekip olduğumuzu söylemiştim. Adanaspor’u çok iyi analiz etmiştik. Özelikle geniş alan bularak savunmanın arkasında pozisyonlar bulmaya çalışan bir ekipti hafta içinde futbolcularımıza bu uyarılarda bulunduk. Çok fazla derinlik ve pozisyon vermedik amacımız da alanı sıklaştırarak ileriye çıkmaktı hedefimiz rakip oyuncuları kendi sahalarında az sayıda yakalamaktı sonuç olarak da bunu başardık. İlk yarı golü bulduk golleri de bulabilirdik. Takımımız genç olmasından dolayı çok geriye yaslandık ve ilk yarı berabere bitti. İkinci yarı ikinci golü bulduk 3. ve 4. golü de bulabilirdik ama olmadı. Futbolcularımız ellerinden gelini en iyi niyetleriyle yapmaya çalışıyorlar. Hakemle ilgili olarak da biz zaten genç bir takımız zorluklar mücadele ediyoruz. Bu gençleri çocukları korumaları lazım çalınan bir iki tane düdükler var kalecimize verilen bir karar biz anlamadık. Kalecimle de konuştuk o da bilmiyorum diyor. Oyuncu değişikliği için kağıdı vermişiz değişiklik yapılmıyor buna benzer kararlar var. Hakem hatalarına tabi ki sığınmıyoruz bunlar bizim için bahane değil. Adanaspor karşısında daha önceki oynadığımız maçlardan daha iyi oynadık daha istekli daha arzulu oynadık. Sonuç olarak kaybettik. Adanaspor’u kutluyoruz oyuncularıma da göstermiş oldukları iyi niyetten dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.