18 aya kadar taksit, peşin ödemelerde ise yüzde 90’lara varan ciddi bir indirim var” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Vergi Barışı’ndan faydalanmanın son gününü 31 Temmuz 2018 olarak bildirmesi üzerine mükelleflerin affa ilgisi yoğunlaştı. Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Farsak da mükelleflerin Vergi Barışı’ndan mutlaka faydalanması gerektiğine dikkat çekerek, son günün beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Farsak, 7143 Sayılı Kanun’un vergi dairesi, sigortalar, belediyeler, kamu kurumlarına olan borçların hepsini içeren geniş kapsamlı bir af kanunu olduğunun altını çizerek, “6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı, peşin ödemelerde de yüzde 90’lara varan çok ciddi bir indirim var. Mükelleflerimizin bundan yararlanmasında büyük fayda görüyoruz. Çünkü mükelleflerin 6-7 bin lira gibi rakamla bir yılın incelenmeme garantisi oluyor. Eğer defter ve belgelerime güveniyorum diyen varsa aftan yararlanmasına hiç gerek yok. Ama herkesin de malumu ülkemizde kayıt dışılık yaygın olduğundan, herkes bir şekilde kayıt dışı sistemin içerisine giriyor” diye konuştu.

Mevcut kanun içerisinde kasa affı, stok affı ve iş yerinde kayıtlı olduğu halde iş yerinde olmayan mallarla ilgili afların olduğunu belirten Farsak, “Mesela kasada yüksek miktarda para varsa, vergi dairesinin dikkatini çekiyor. Vergi dairesi kasada bu paranın olup olmadığını sorguluyor ki kasada o para yok zaten. Bu sebeple mükellef eğer izahını veremiyorsa, bu para kar dağıtımı olarak sayılıyor. Onun da sonuçları bayağı sıkıntılı” dedi.

Vergi Barışı’ndan faydalanmak isteyen mükelleflerin son günleri beklememesi gerektiğini vurgulayan Farsak, “Tahakkuk edilmiş borçların yapılandırılması için son tarihin 31 Temmuz 2018 tarihinde bitiyor. Kasa affı ve diğer hesaplardaki düzeltmeler 31 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. Son günleri beklemeden bir an önce bu aflarla ilgili girişim yapılırsa, hem kurumlardaki yığılmalar önlenmiş olur hem de mükelleflerimiz ileride herhangi bir af olmayacağını düşünerek bu aftan yararlanmasında fayda var” diye konuştu.

Farsak, Vergi Barışı’nın hem devlete hem de mükelleflere olan faydasına dikkat çekerek, “Vergi Barışı’na ilgi yoğun. Bu af, ekonomik amaçlı yapılmış bir af. Çünkü şu anda döviz kurlarında bir yükseliş var. Hem devletimizin ciddi miktarda nakit paraya ihtiyacı var hem de mükelleflerin bu fırsatı kaçırmamasında fayda var. Bakanlığın açıklamasına göre mükelleflerin tümünün bu aftan faydalanması durumunda büyük bir nakit girişi olacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.