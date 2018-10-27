Fatma Güldemet Sarı: “Adana'nın AK Belediyecilik özlemini bitireceğiz”

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 2019 Mart ayında Adana'da AK Belediyeciliği iktidar yaparak Adanalının özlemini duyduğu hizmetlerle şehri ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek Bölge Müdürü Adnan Kulak'la sohbet eden Fatma Güldemet Sarı, son 15-20 yıllık süreçte Gaziantep, Malatya, Denizli, Bursa, Kayseri gibi şehirlerin hızla gelişip kalkındığını buna karşılık Adana'nın yerinde saydığını anlattı. Türkiye'de pek çok şehirde AK Parti iktidarı ile birlikte ortaya çıkan güzelliklerden Adana'nın mahrum kaldığını söyleyen Sarı, Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediyesinin 18 bini aşan çalışanına maaş bile ödeyemez durumda olduğuna dikkat çekti. Adana'nın sırtında kambur olan metroya işlerlik kazandırabilmek için ikinci etabının biran önce yapılması gerektiğini ancak büyükşehir belediyesinin parasızlıktan istimlak işlerini tamamlayarak projeyi ulaştırma bakanlığına devredemediğini kaydeden Sarı, “Adana'nın özlem duyduğu hizmetler AK Belediyecilik ile gelecek. 2019 Mart'ında Büyükşehir Belediyesi'ni alarak AK Belediyecilik'i Adana'da da iktidar yapacağız. Adanalının özlemini duyduğu Ak Belediyecilik hizmetleri ile şehri yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Fatma Güldemet Sarı, Adana'nın tarımı, köklü sanayi geçmişi, ticareti, dağ ve deniz turizmi, Akdeniz sahili, ortasından geçen Seyhan nehri, kara ve demiryolu ulaşım ağları ile müthiş bir potansiyele sahip olduğuna da dikkat çekerek, “Biz bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Yatırımcı Adana'da kendisine yer gösterecek muhatap bulamıyor. Adana'da istihdamı arttıracak yatırımların yapılmasına önayak olacağız. Metronun ikinci etabını tamamlayarak işlerlik kazandıracağız. Çukurova Havalimanı ile birlikte bölgede turizm yatırımları için gerekli altyapıyı da oluşturacağız” diye konuştu.