Feke'de ev ve iş yeri yangını

Adana'nın Feke İlçesine bağlı Mansurlu Mahallesi İnderesi Yaylasında bir ev ve alt katında bulunan iş yerinde çıkan yangında ev ve iş yeri sahibi aile yangından canını son anda kurtarırken ev ve iş yerindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye Bağlı Mansurlu Mahallesi İnderesi Yaylasında market işleten Süleyman Gencer'e ev ve alt kadında bulunan markette gece geç saatlerde yangın çıktı. Yangını fark eden Gencer ailesi canını son anda kurtarırken köylüler ve ev sahibi aile yangına ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın olay yerine çağrılan büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması gerçekleşti. Yangın sonrası ev ve markette bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı kaydedildi. Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.