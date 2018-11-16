Fekeli kadınlar lavanta yetiştirecek

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediyesi, Feke ilçesinde uygulamaya konulan ‘Feke Lavanta Kokacak Projesi'ne tam destek verdi.

Eğitime Sosyal Katkı Derneği'nin (ESKADE) yürüttüğü projede Tapan bölgesindeki 5 köyde yaşayan kadın üreticilere 72 saatlik eğitim verildi, uygulama alanına ilk lavanta fideleri dikildi.

Gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip lavanta çiçeğinin Fekeli kadınlara ekonomik kazanç olarak yansıması amacıyla hazırlanan Feke Lavanta Kokacak Projesi, Tapan bölgesindeki Paşalı, Uğurlubağ, Akoluk, İncirci, Tokmanaklı mahallelerinde uygulamaya konuldu.

Eğitime Sosyal Katkı Derneği'nin oluşturduğu projeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, tam destek verdi. ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran koordinasyonunda projeye dahil olan köylü kadınlar, Paşalı Ortaokulu bahçesinde oluşturulan uygulama alanında 72 saatlik teorik eğitimin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Feke'de alternatif ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik yürütülen projede mor renkli lavanta çiçeğinin köylü kadınların yüzünü güldüreceğini belirten Şaziment Ertekin Demirkıran, kendilerine destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

Sertifikalı eğitim programının sonunda Farsaklar Piknik Alanı'nda köylü kadınları misafir eden Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ise bu değerli bitkiyi, kazancını ve nasıl yetiştirileceğini görmeleri için Isparta gezisi sözü verdi.