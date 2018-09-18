Feke'nin 10 mahallesine yeni içme suyu hattı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı yaklaşık 10 mahalleye yeni içme suyu hattı döşenerek yaşanan su problemine son verildi.

Adana'ya 124 kilometre uzaklıkta bulunan Feke'nin ve ilçeye bağlı mahallelerin sorunlarını sona erdirmek için çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kırıkuşağı, Süphandere, Bahçecik, Mansurlu, Kaleyüzü, Tokmanaklı, Paşalı, İncirci mahallelerini suya kavuşturdu.

Feke ilçesine bağlı Yeşildüşmüş Mahallesi'nin içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren ASKİ, bin 300 metre uzunluğunda isale hattının, 3 bin 350 metre uzunluğunda da içme suyu şebekesinin yapımını tamamladı. Söz konusu hatlarda 75 milimetre çapında borular döşendi. Proje kapsamında 170 abone bağlantısı da gerçekleştirilirken, aynı zamanda 50 metreküp hacminde içme suyu deposu yapıldı.

“Adanalılar en iyisini hak ediyor”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, kırsaldaki vatandaşların yıllardır süregelen önemli problemleri olduğuna dikkat çekerek, “Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri hep sıkıntılı yerlerdi. Çok acı ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana su ulaştırılamayan yerleşim yerleri vardı. Bizim dönemimizde bu yerlerin sorunları ivedilikle çözüme kavuşturuldu. Bundan sonra da kurumumuzun hizmetleri devam edecek. Adanalılar en iyisini hak ediyor” dedi.