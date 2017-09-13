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13 Eylül 2017 10:23

Felçli anne ölmeden önce oğluna kavuşmak istiyor

Adana’da yaşayan 86 yaşındaki felçli Mürüvvet Tanlak, 21 yıl önce kaybolan 62 yaşındaki oğlunu ölmeden son kez bulup görebilmek için devletten yardım bekliyor.

Felçli anne ölmeden önce oğluna kavuşmak istiyor

13 Eylül 2017 10:23


Seyhan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Veli Tanlak’ın (61), henüz çocukken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle beyninde kalıcı hasar oluştu. İstiklal Mahallesi’nde bir çay ocağında çalışan Tanlak, iddiaya göre, mahallede bir otomobile bindikten sonra ortadan kayboldu.


Oğlundan bir daha haber alamayan anne Mürüvvet Tanlak (86), oğlu kaybolduktan 10 sene sonra felç geçirdi.


Veli Tanlak’ın kardeşi Mehmet Emin Tanlak da yaptırdığı afişleri çevredeki her yere asarak senelerce ağabeyini aradı ancak bulamadı. Tanlak mahkemeye de başvurdu ancak 2012 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapatıldı.


Ağabeyinin çay ocağında Y.T. ile birlikte çalıştığını, Y.T.’nin ilerleyen yıllarda jokey olduğunu söyleyen Tanlak, “Ağabeyim kaybolduktan sonra Y.T.’nin yanında çalışmış bir süre. Kendisine gidip sorduğumda ’Veli benim yanımda, 1 aydır çalışıyor gelin’ demedi. Daha sonra mahkemeye verdiği ifadesinde bildirmiş. Ağabeyim aklına hükmettiğini yapıyor, normal insan davranışı bekleyip ’ailemi arayayım mı’ diye düşünemiyor. Bence ağabeyimin iş gücünden faydalanıyorlar” diye konuştu.


Daha sonra ağabeyinin İzmir Şirince’de olduğunu duyduğunu ancak oraya gidip cumhuriyet savcılığına başvurmasına rağmen ağabeyini bulamadığını aktaran Tanlak, “Annem üzüntüsünden felç geçirdi. Yardım olmadan kalkamıyor. Evladımı görebilir miyim düşüncesi var hala. Son kez görebilir miyim arzusu var. Y.T.’nin bilgisi vardır diye düşünüyorum. Devletten yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.


Anne Mürüvvet Tanlak ise “Oğlumu çok özledim, gel gayri. Ölmeden evvel görmek istiyorum oğlumu” şeklinde konuştu.




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