Felçli hastalara hidroterapi ile tedavi

Su içi tedavi ya da havuz rehabilitasyonu olarak da bilinen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması olan hidroterapi, halk arasında “beyin felci” olarak bilinen serebral palsi, “ayrık ya da açık omurga” anlamına gelen spina bifida, “beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık” olarak tanımlanan hidrosefal gibi rahatsızlıkları ile hastaneye başvuranlara şifa oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Medikal Destek Hizmetler Uzmanı Tuğba Kulan, sağlık için sudan yararlanmanın binlerce yıl önce keşfedildiğini ve uygarlığın gelişme sürecinde bilimsel yaklaşımlar ile araştırıldığını, en eski hekimlerin suyu bir tedavi aracı olarak reçetelendirdiğini belirtti. Kulan, uyguladıkları tedavi konusunda şunları söyledi:

“Geniş kapsamlı rehabilitasyon programlarının önemli bir basamağını oluşturan hidroterapi tedavisi Adana Şehir Hastanemizin kampüsü içerisinde müstakil bir hastane olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde 6 havuzda gerçekleşmektedir. Su içinde yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamasında suyun kaldırma kuvveti vücut ağırlığının yüzde 10'unu alması nedeniyle kas ve eklemlere binen ağırlık azalıyor. Böylelikle hastalarımız daha ağrısız ve aktif bir şekilde hareketlerini yapabiliyorlar.”

Kulan, hastanelerinde halk arasında ‘inme' olarak bilinen bir felçlik durumu olan hemipleji, vücut alt yarısında gelişen felçlik, kuvvet ve hareket kaybı olan parapleji ile her iki kol ve bacak ile gövdenin istemli kaslarının tam felçlik durumu olarak tanımlanan tetrapleji gibi birçok hastalığı tedavi edebildiklerini kaydetti.