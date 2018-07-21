Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Optimum’da buluştu

Kentin tek Fenerium mağazasını bünyesinde bulunduran Optimum AVM, sarı-lacivertli taraftarları 19 Temuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerium Mağazası’nda bir araya getirdi.

Adana Fenerbahçeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, saat 19.07’de Optimum Fenerium’a gelen taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 Sezonu’nda giyeceği formaları almak için sıraya girdi. Tasarımları büyük merak konusu olan Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı’nın yeni sezon formalarını tek tek inceleyen taraftarlar, formaların yanı sıra lisanslı erkek, kadın ve çocuk tekstil ürünlerinden de aldı.

Yeni formalar

Fenerbahçe’nin daha önce tanıtımı yapılan yeni sezondaki ilk forması "efsane çubuklu" diye nitelendirilen forma oldu. Geçen sezona göre çubukları daha geniş ve iki renkli "V" yakaya sahip çubuklu forma ilgi çekti.

Fenerbahçe’nin deplasman forması ise petrol ve aqua mavi renklerin birleşimi ile üretildi. Sarı-lacivertlilerin üçüncü formasındaki hakim renkler ise sarı ile beyaz oldu. Tasarımda enine çizgili sarı ve beyaz renkli çizgiler yer aldı. Formalarda yer alan "ClimaCool" teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor.