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17 Haziran 2018 09:47

Fenomen Halil Söyletmez, hayranlarıyla buluştu

İnternet Film Veritabanı (IMDb) sitesinde Türk filmleri arasında rekora giden "Cumali Ceber 2’nin Adana özel gösterimi Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fenomen Halil Söyletmez, hayranlarıyla buluştu

17 Haziran 2018 09:47

Filmin başrol oyuncusu Halil Söyletmez’in katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterim, AVM ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü.


Söyletmez’in sosyal medya platformu Instagram’da başlattığı Cumali Ceber karakterinin ikinci filmi Adanalı sinema severlerle buluştu. Özel gösterim öncesi seyircilerle sohbet eden Söyletmez, merak edilen soruları cevapladı.


Çekimleri Adana, Antalya ve Hatay’da gerçekleştirilen Cumali Ceber 1 filminin izleme rekoru kırdığını söyleyen Halil Söyletmez, devam filminden yeni bir rekor beklediğini kaydetti. Söyletmez, “Cumali Ceber 2 filmi, konu olarak ilk filmden oldukça farklı. İzleyiciyi kahkahaya boğacak çok güzel bir film yaptık. Sosyal medyadan çok olumlu yorumlar alıyoruz. Adanalı seyircilerimizin de yorumlarını merakla bekliyoruz" dedi.




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