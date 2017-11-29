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29 Kasım 2017 10:39

FETÖ ile mücadele edenlere Bylock’tan beddua

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yargı ayağına yönelik soruşturmada kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen eski Adana hakimi Fatih Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede, Kılınç’ın Bylock çözümlerine de yer verildi.

FETÖ ile mücadele edenlere Bylock’tan beddua

29 Kasım 2017 10:39

Sanık Kılınç’ın, örgütün ‘Üniversite İmamı’ ile yaptığı görüşmelerde, FETÖ ile mücadele edenlere beddua edildiği belirlendi.


FETÖ/PDY örgütünün darbe girişiminden sonra Adana Adliyesi’nde sulh ceza hakimi görevindeyken, örgüt üyelerinin gizli iletişim programını kullandığının tespit edilmesi üzerine meslekten ihraç edilip tutuklanan eski hakim Fatih Kılınç (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 15 yıl kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.



Örgütün ‘üniversite imamı’na Bylock’tan bilgi aktarmış


Yapılan araştırmada telefonunda örgüt üyelerinin kullandığı şifreli Bylock programını aktif olarak kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, eski hakim Kılınç’ın Bylock’ta görüştüğü kişilerden birinin örgütün ‘Üniversite İmamı’ firari R.A. olduğu tespit edildi. Kılınç’a ait Bylock tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan bazı yazışmalara yer verilen iddianamede, örgüt üyelerinin, FETÖ ile mücadele edenlere beddua ettikleri ortaya çıktı. R.A.’nın, Kılınç’a yazdığı mesajda, FETÖ ile mücadele edenleri kastederek “Allah Ali Yeldanları, Mustafa Celenkleri, Murat Sertar Toprakları, Ziya Koçları, Serdar Coşkunları, İrfan Fidanları ve onlar gibi hizmete saldıranları şu mübarek gece hürmetine ne olursun fırsat verme” dediği belirlendi.



Rakı Festivali’ndeki saldırıyla ilgili belge sormuş


Öte yandan FETÖ’nün, 2015’te düzenlenen Adana Rakı Festivali’nde gerçekleşen silahlı ve satırlı saldırıyla ilgili de bilgi alışverişinde bulundukları Bylock yazışmalarından çıktı. Festival baskınından 3 gün sonra, 16 Aralık 2015’te FETÖ imamı R.A. ile eski hakim Kılınç’la yaptığı Bylock yazışmalarına yansıyan görüşmeler iddianamede şu şekilde yer aldı:


“R.A.: Alkol festivalinde silahlı saldırının akıbeti noldu biliyor musunuz?


Hakim Fatih Kılınç: Murat hepsini bıraktı. Mehmet Ali bey birisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartacak.


R.A.: Savcı kimdi abi


R.A.: Bununla alakalı bir belgeye ulaşmamız mümkün mü?


Fatih Kılınç: Nasıl bir belge abi?”


İddianamede ayrıca Kılınç’ın, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın ‘FETÖ’cülerin birlikte hareket edip devleti küçük düşürmeye çalıştığı’nı söylediğini iddia ettiği sözleri de yer aldı.



‘Bylock’u kesinlikle kullanmadım’


Tutuklu Fatih Kılınç ise, tutuklandığında yaptığı savunmasında telefonunda Bylock’un nasıl çıktığını bilmediğini belirterek, “Bylock’un nasıl kullanıldığını da bilmiyorum, kesinlikle kullanmadım, indirmedim, hangi tarihte ne zaman indirildiği konusunda bilgim de yoktur. Bir yıl önce telefonumu değiştirdim, zira o zamanda kullanmakta olduğum Bylock tespit edilen telefonumda kullanıyordum. Bu telefonumda sıkıntılar oldu, telefonumu internet üzerinden almıştım, telefonumda sıkıntılar çıkınca ve kırıldığı için değiştirdim, Bylock tespit edilen hattımda kullanmaktan vazgeçtim" dedi.


Sanık eski hakim Kılınç önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.




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