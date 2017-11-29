FETÖ kitaplarını getiren de almaya gelen de kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’ndeki tren garına gelen bir kişi bavulu emanete bırakıp görevlilere akrabasının geleceğini söyleyip ortadan kayboldu. Daha sonra bavulu almak için bir şahıs geldi. Garın güvenlik görevlileri şahıstan şüphelenip bavulu veremeyeceklerini söyleyerek polise haber verdi. Bunun üzerine bavulu almaya gelen şahıs da gardan kayboldu. Bir süre sonra olay yerine gelen polis bavulu açtığında, içinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri kitaplara el koydu. Ekipler daha sonra kitapları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verdi.

Polis şimdi her yerde bu iki şahsı arıyor.