FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Adana polisinin FETÖ'den gözaltına aldığı 3'ü eski askeri, 2'si eski polis öğrencisi, 2'si de polislik mesleğinden ihraç edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçmiş dönemde yaptığı operasyonlar gözaltına alınan zanlıların verdiği ifade doğrultusunda terör örgütü FETÖ'yle bağlantılı kişilerin isimlerini belirledi. KOM ekipleri, Banka Asya'da hesapları bulunan şüphelilerin ankesörlü telefondan ardışık arama yapılarak görüşüldüğünü de tespit etti. Polis, örgüt üyelerini yakalamak için harekete geçti.

İstanbul'da belirlenen adreslere 17 Ekim günü operasyon düzenleyen polis, R.A.Y, M.T.D., V.Ö., H.B., A.K., İ.O. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Zanlılardan 2'sinin polislikten ihraç edildiği 2'sinin polis okulunda öğrenci olduğu 3'ünün de askeri okulda öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin bazılarının suçlamaları kabul etmediği bazılarınınsa etkin pişmanlık yasasından yararlanarak bildiği her şeyi anlattığı öğrenildi. Zanlılar, ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.