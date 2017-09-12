FETÖ şüphelisi hamile kadın talimatla serbest

R.K., 8,5 aylık hamile olduğunun anlaşılması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine hemen serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bugün sabah saatlerinde örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli kurumlarda görev yaptığı belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan Et ve Süt Kurumu’nda memur olarak çalışan B.R.K.’nin 8.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Şüpheli hamile kadın, soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine, sağlık kontrolü ardından ifadesinin alınması üzerine serbest bırakıldı.