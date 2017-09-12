Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 10:07

FETÖ şüphelisi hamile kadın talimatla serbest

Adana’da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden B.

FETÖ şüphelisi hamile kadın talimatla serbest

12 Eylül 2017 10:07

R.K., 8,5 aylık hamile olduğunun anlaşılması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine hemen serbest bırakıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bugün sabah saatlerinde örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli kurumlarda görev yaptığı belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan Et ve Süt Kurumu’nda memur olarak çalışan B.R.K.’nin 8.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.


Şüpheli hamile kadın, soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine, sağlık kontrolü ardından ifadesinin alınması üzerine serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç