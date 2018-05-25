Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 09:44

FETÖ’cü askerler ankesörlü telefondan çağrıyla haberleşmiş

Adana polisi, FETÖ’cü askerlerin mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranarak ya da bir-iki kez çaldırıp kapatarak haberleştiklerini ortaya çıkardı.

FETÖ’cü askerler ankesörlü telefondan çağrıyla haberleşmiş

25 Mayıs 2018 09:44


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 Nisan’da Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve 39 kişinin tutuklandığı FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda elde ettiği bilgiler ve ankesörle telefonların incelemesi sonrasında dün şafak vaktinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 3 yarbay, 3 binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 16 astsubay rütbesindeki toplam 26 muvazzaf asker yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 3 astsubay ve bir üsteğmen de polis tarafından her yerde aranıyor.


Gözaltındaki zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara da ulaşıldı.


Buna göre polis, Adana’nın merkez ilçeleri Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’da aktif olarak kullanılan yaklaşık 2 bin ‘ankesörlü telefon’u mercek altına aldı. Söz konusu telefonlar üzerinden yapılan görüşmelerin izini süren ekipler, ‘ardışık arama’ yapılan numara ve bu numaraların sahiplerini de HTS kayıtları üzerinden takip etti.


Büyük bir gizlilik içinde hareket eden zanlıların, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kritik noktalarda aktif olarak görev yaptıkları da tespit edildi. Daha önce Adana’da görev alan söz konusu askerlerin, yapılan atamalarla 12 ayrı ile gönderildikleri de belirlendi. Mahrem imamların askerdeki FETÖ’cüleri ankesörlü telefondan ardışık olarak aradıkları ya da bir-iki kez çaldırıp kapattıkları belirlendi. Bu bir iki kez çağrı bırakılmasının da yine şifreli bir haberleşme olduğu, buluşma yerlerini ve ne yapacaklarını bu yolla belirledikleri tahmin ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç