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11 Haziran 2018 10:02

FETÖ’cü karı-koca gaybubet evinde yakalandı

Adana’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak ve yöneticilik yapmak suçlamasıyla aranan karı-koca gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ’cü karı-koca gaybubet evinde yakalandı

11 Haziran 2018 10:02


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde emniyetin mahrem imamlığını yaptığı öne sürülen ve aranması bulunan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde kimyager olarak çalışan Ferhat Kandemir ile FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen eşi Melike Kandemir’in gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki gaybubet evine şafak vakti baskın düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı. Evde yapılan aramalarda Türk Lirası ve dolar olmak üzere 7 bin lira para, 6 cep telefonu, 3 hat ve kimlik ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyette bulunan karı-kocanın sorgulanması sürüyor.




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