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30 Haziran 2017 08:48

FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon

Adana ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon

30 Haziran 2017 08:48


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Ankara ve Adana’da FETÖ/PDY ile bağlantılı 45 polis, komiser ve kamu görevlisinin "Bylock" kullandığı belirlendi. Polis bu kişilerden 40’ının kullandığı Bylock’un içeriğini de çözdü. Polis yaptığı bu tespitlerden sonra şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana’da 45, Ankara’da ise 1 adrese eş zamanlı özel harekat polisleriyle birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer zanlıların da yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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