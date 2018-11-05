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FETÖ'cülere şafak vakti baskın: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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