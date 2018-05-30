FETÖ’cülere siber darbe

PKK ve DEAŞ ile ilgili incelenen 160 hesabın 143’ünde de suç unsuru tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 7 kişiden oluşan ‘sanal devriye ekibi’ kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekip, sosyal medya ve internet sitelerini inceliyor. Ekipler, başta FETÖ olmak üzere PKK, YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerini izlemeye alırken, dolandırıcılık, devlet büyüklerine hakaret, uyuşturucu ticareti, şantaj ve ruhsatsız silah ticareti, çocuğa cinsel istismar gibi suçların takibini yapıyor.

Sanal devriye ekipleri kendileri için özel olarak geliştirilen bir program yardımıyla her gün ortalama 30 kişinin sosyal medya hesaplarını mercek altına alıyor. Suç işleme potansiyeli olan kişilerin, hesaplarını oluşturdukları ilk günden bugüne kadar olan tüm paylaşımlarını en ince ayrıntısına kadar inceleyen ekipler, sadece sosyal medya hesaplarını değil, aynı zamanda da günlük ortalama 150 internet sitesini de yakından takip ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında da 2018 yılı Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık süreçte tam 2 bin 341 hesabı mercek altına alınırken, bunların bin 331’inde suç unsuruna rastlandı. Yapılan incelemeler sonucunda da 530 kişiye ait sosyal medya hesabındaki paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Suç unsuru konusunda ‘FETÖ/PDY’ ile ilgili paylaşımlar ilk sırayı alırken, onu PKK lehine paylaşımlar takip etti.

"FETÖ’cüleri sanal devriye takip ediyor"

2018 yılın ilk 4 ayında ‘FETÖ/PDY’ lehine paylaşım yapılan 2 bin 3 hesaptan bin 52’sinde suç unsuru tespit edilip, 305’i hakkında işlem yapılırken, terör örgütü PKK lehine 152 sosyal medya hesabından paylaşım yapıldığı tespit edildi. Bunlardan 32’sinde suç unsuru tespit edilip, 31’i hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aynı dönemde tehdit ve hakaret suçlarından 52, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten de 34 hesap incelendi.

Yankesicilik ve dolandırıcılık konusunda 20 sosyal medya hesabına bakılırken, 9 hesapta devlet büyüklerine ve polise hakaret içerikli paylaşım yapıldığı, 8 hesapta yasa dışı bahis, 5 hesapta çocuk istismarı, 3 hesabın kaçak ürün satışı, 2 hesabın da hayvana eziyet ve satışına yönelik suç unsuru olabileceği gerekçesiyle mercek altına alındığı belirtildi. Suç unsuru olan hesaplarda da yine ilk sırayı ‘FETÖ/PDY’, ikinci sırayı PKK ve üçüncü sırayı da tehdit ve hakarete yönelik paylaşımlar aldı.

"2017 yılı bilançosu"

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Önleme Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, 2017 yılında ‘FETÖ/PDY’ ile ilgili 4 bin 52 hesabı inceleyip, 2 bin 431 hesapta suç unsuruna rastlarken, PKK ve DEAŞ ile ilgili incelenen 160 hesabın 143’ünde suç tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakarete yönelik incelenen 187 hesabın 173’ünde suç unsuru bulundu. Yıl genelinde toplam 4 bin 635 sosyal medya hesabının 2 bin 941’inde yapılan paylaşımlar nedeniyle 865 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı.