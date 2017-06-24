FETÖ’den adliyeye sevk edilen 11 polisten 2’si tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin emniyet ayağına yönelik Adana, Ankara ve Mersin’de daha önce belirlenen adreslere 15 Haziran günü şafak vakti eş zamanlı baskın yapılmış 11 emekli ve daha önce meslekten ihraç edilmiş olan 11 polis gözaltına alınmıştı. Polisler, emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken 9’u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.