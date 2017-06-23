FETÖ’den gözaltına alınan 11 polis adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin emniyet ayağına yönelik Adana, Ankara ve Mersin’de daha önce belirlenen adreslere 15 Haziran günü şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda baskın düzenlenen evler didik didik arandı. Baskında gözaltına alınan emekli ya da daha önce meslekten ihraç edilmiş 11 polis, gözaltına alındı. 9 gün boyunca emniyette sorgulanan zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra bugün önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü, daha sonra adliyeye sevk edildi.