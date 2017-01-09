FETÖ’den gözaltına alınan 34 kişiden 9’u sağlık kontrolünden geçirildi

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden 9’u sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında eski Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat Dinçer’in de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si kadın 9 kişi, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.