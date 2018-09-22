FETÖ'den gözaltına alınan askerler: "Darbeyi FETÖ yapmış olabilir"

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edilirken 4'ünün "Darbeyi FETÖ yapmış olabilir, darbeyi kimin yaptığını bilmiyorum, basında FETÖ'nün yaptığı söyleniyor" diye ifade verdikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki 24 ayrı büfedeki ankesörlü telefonlardan belirli aralıklarla ‘ardışık arama' yapıldığını tespit etti. Yapılan aramaları araştıran polis, söz konusu numaraların da TSK bünyesinde hala aktif görevde olan askerlerin yanı sıra ordudan ihraç edilen isimlere ait olduğunu belirledi. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Aksaray ve Düzce'de 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası arandığını öğrenen 1 kişi daha gelip teslim olunca gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Jandarma Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir üsteğmen, 3 teğmen ve 10 astsubay gözaltına alındı. Zanlılardan 8'inin hala aktif görevde olduğu, 6'sının da bir süre önce ordudan ihraç edildiği öğrenildi. Sorguya alınan zanlıların 4'ü etkin pişmanlık yasasından yararlanarak örgüte üye kişilerin adını verdikten sonra teşhislerde bulunduğu öğrenildi.

"Basın FETÖ diyor ben bilmiyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen 10 kişiden 4'ünün verdiği ifadeleri ise polisi bile şaşkına çevirdi. Teğmen Münir E.'nin “Darbeyi kimin yaptığını bilmiyorum” dediği öğrenilirken astsubay Furkan Y.'nin ise “Darbeyi kimin yaptığını bilmiyorum. Ama FETÖ olabilir” diye ifade verdiği ileri sürüldü. Darbenin kim tarafından yapıldığını sorusuna “Bilgim yok” diye cevap veren uzman çavuş Hasan B. olduğu öğrenildi.

Sorgusunda darbenin kim tarafından yapıldığını bilmeyen diğer zanlı ise kıdemli astsubay Serdar U.'nun olduğu öğrenildi. Serdar U.'nun “Basından öğrendiğim kadarıyla darbeyi FETÖ yaptı” diye ifade verdiği ileri sürüldü. Sorguları tamamlanan 14 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 12 si tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.