FETÖ'den gözaltına alındılar, "15 Temmuz hain bir kalkışmadır" dediler

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların "15 Temmuz hain bir kalkışmadır" dediği ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerin yanı sıra gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadelerde de ismi geçen ve FETÖ'nün gençlik yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen şahısların yakalanması için harekete geçti.

5 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Emniyette sorguya alınan zanlılardan 6'sının bir süre önce kapatılan polis akademisinden, 3'ünün de askeri okullardan örgütle bağlantıları nedeniyle atıldıkları öğrenildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, 15 Temmuz'daki ‘kanlı darbe girişimi'ni, ‘FETÖ/PDY'nin yaptığını kabul edip; “15 Temmuz, hain bir kalkışmadır” yönünde ifade verdikleri ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.