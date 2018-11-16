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FETÖ'den ihraç edilen 29 eski polis adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polislikten ihraç edilmiş 29 kişi, adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Kasım günü Adana merkezli Hatay, Mersin ve Ankara'da FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda 37 adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 29 polis memuru gözaltına alındı.


Yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan ve etkin pişmanlık kurumundan faydalanan mahrem imamlarının beyanları, ankesörlü, büfe gibi sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre; şüphelilerin, örgütün “emniyet mahrem yapılanması” içerisinde oldukları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ileri sürülen şahıslar 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.


Zanlıların savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlandı.

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