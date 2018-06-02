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02 Haziran 2018 15:23

FETÖ’nün hijyen evlerine operasyonu

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen-ışık evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolü için adli tıpa sevk edildi.

FETÖ’nün hijyen evlerine operasyonu

02 Haziran 2018 15:23

Zanlılardan 13’ü savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Adana’da FETÖ örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 eve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda, evlerde kalan çoğunluğu öğrenci ve yeniden yapılanma için örgüte adam kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen 25 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınanlar arasında bulunan örgüt yöneticilerinin, ’yeniden toparlanma’ adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören şahısların barınması için imkan sağladığı belirlendi. Maddi durumu yetersiz olduğunu belirledikleri evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması için eve alınan diğer öğrencilere ders verilmesi için çalışmalar yaptırıldığı saptandı.



Bazıları darbe girişimi öncesi tutulmuş


Bazı evlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde kiralandığı ancak etkin olarak kullanılmadığı belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları belirlendi. Öğrenciler arasında tıp, edebiyat, makine mühendisliği gibi geleceği olan bölümlerden seçildiği, yakalananlar arasında ailelerinden FETÖ’cü olduğu için tutukluların bulunduğu belirtildi.


Gözaltına alınan 25 kişiden 13’ü savcılık talimatı ile serbest bırakılırken 12 kişinin ise emniyette sorgularına devam ediliyor.




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